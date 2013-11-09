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  • Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED
  • Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED
  • Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED
  • Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED
  • Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED
  • Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED
  • Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED
  • Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED

Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

221TE4LB/00

3.5
| (6) Recenze
Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED
Vychutnejte si skvělou multimediální zábavu s displejem Motivo Full HD od společnosti Philips. Díky kombinaci s digitálním televizním tunerem, vstupem HDMI a výkonným zvukem jde o skvělou volbu.
Zobrazit všechny výhody

s tunerem DTV

Skvělá televizní zábava na monitoru Full HD LED

  • Motivo

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Displej Full HD

LED technologie pro přirozené barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Vestavěný digitální tuner pro sledování televize na počítačovém monitoru

Digitální televizní tuner vestavěný do monitoru pro příjem a zobrazení vysoce kvalitního televizního signálu z různých zdrojů.

Displej LCD Full HD s rozlišením 1920 x 1080p

Displej LCD Full HD s rozlišením 1920 x 1080p

Obrazovka Full HD nabízí širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p, které představuje nejvyšší rozlišení pro nejlepší kvalitu obrazu. Je plně připravena pro budoucí vylepšení, jelikož podporuje signály s rozlišením 1080p ze všech zdrojů, včetně nejnovějších, např. Blu-ray a pokročilé HD herní konzole. Zpracování signálu je podstatně vylepšeno, aby podporovalo vyšší kvalitu signálu a rozlišení. Poskytuje skvělý obraz s funkcí Progressive Scan bez blikání a s vynikajícím jasem a barvami.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

6

Recenze

3
2

09/11/2013

Polska

Polska

bardzo dobry TV

SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania

doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

03/09/2012

Polska

Polska

nic dodać nic ująć

Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu