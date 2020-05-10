VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu zepředu, seshora, zleva
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Výkres na straně konektoru
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu zepředu, seshora, zleva
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Výkres na straně konektoru
  • Primární snímek

Ukončeno

LCD monitor s TV tunerem

221T1SB/00

4.7

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Digitální monitor Full HD TV v elegantním balení

Zažijte oslnivý multimediální výkon díky tomuto stylově lesklému a ohromujícímu displeji s rozlišením Full HD 1080p, vybavenému digitálním televizním tunerem! Displej 221T1 obsahuje vstupy HDMI a DVI a nabízí výkonný zvuk, díky kterým posouvá zábavu na novou úroveň!

Zobrazit všechny výhody

Digitální monitor Full HD TV v elegantním balení

  • 55cm (21,5") širokoúhlý řada T

  • 1920 x 1080 Full HD

Dálkový ovladač pro TV funkce

'-

Vestavěný tuner pro sledování televize na počítačovém monitoru

Televizní tuner vestavěný do monitoru zobrazuje televizní signály i počítačová data.

SmartContrast 50000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

10/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Nejlepší monitor

Skvělý monitor, mohu jen doporučit není nic by se mi na něm nelíbilo.

Výhody

Skvělá cena

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Datum použití 2018-05-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Datum použití 2018-05-10

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobre urządzenie. Doskonały zwłaszcza Ambilight!!!

Telewizor ma bardzo dużo funkcji i jest przede wszystkim łatwy w obsłudze.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

27/10/2017

România

România

Ok

Nu scoate audio la boxe daca am conectat un ps4, ciudat fiindca daca am un laptop conectat prin hdmi scoate sunet la boxe.. help pls

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu