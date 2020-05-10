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Ukončeno
Digitální monitor Full HD TV v elegantním balení
Zažijte oslnivý multimediální výkon díky tomuto stylově lesklému a ohromujícímu displeji s rozlišením Full HD 1080p, vybavenému digitálním televizním tunerem! Displej 221T1 obsahuje vstupy HDMI a DVI a nabízí výkonný zvuk, díky kterým posouvá zábavu na novou úroveň!
55cm (21,5") širokoúhlý řada T
1920 x 1080 Full HD
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Televizní tuner vestavěný do monitoru zobrazuje televizní signály i počítačová data.
Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
JosPer
10/05/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Nejlepší monitor
Skvělý monitor, mohu jen doporučit není nic by se mi na něm nelíbilo.
Výhody
Skvělá cena
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum použití 2018-05-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum použití 2018-05-10
dudon74
07/11/2013
Polska
Bardzo dobre urządzenie. Doskonały zwłaszcza Ambilight!!!
Telewizor ma bardzo dużo funkcji i jest przede wszystkim łatwy w obsłudze.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Vargax
27/10/2017
România
Ok
Nu scoate audio la boxe daca am conectat un ps4, ciudat fiindca daca am un laptop conectat prin hdmi scoate sunet la boxe.. help pls
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner