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Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

220V3LAB/00

4.7

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

Tento atraktivní, tenký displej je radost používat. Nezbytné funkce jako SmartContrast zajistí bohatý jasný obraz, takže se jedná o skvělou volbu.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

  • Řada V

  • 55,9 cm (22")

LED technologie pro přirozené barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

SmartContrast 10000000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.

Zabudované reproduktory pro výstup zvuku bez obsazení pracovní plochy

Dva stereofonní reproduktory zabudované do displeje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB LED monitor

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB LED monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB LED monitor

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Velmi spokojená

spolehlivá,spokojená s TV,nevím co jiného dodat,doporučuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB LED monitor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB LED monitor

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu