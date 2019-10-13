VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
  • Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

206V4LSB/00

4.7
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz LED displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven technologií SmartControl lite. Skvělá volba!
Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

  • Řada V

  • 50,8 cm (20")

LED technologie pro živé barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

13/10/2019

България

България

Ověřený kupující

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu