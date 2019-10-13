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Ukončeno
Řada V
50,8 cm (20")
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Теодорина
13/10/2019
България
Ověřený kupující
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED