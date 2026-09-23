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Ukončeno
190C1SB/00
Stylový a funkcemi nabitý displej pro počítačovou zábavu
Stylový design a velké množství inteligentních funkcí, například SmartResponse a SmartImage, přináší novou úroveň potěšení ze sledování: ať jde o hry nebo Internet, monitor 190C1 představuje tu nejlepší volbu pro počítačovou zábavu.
48cm (19") širokoúhlý řada C
Formát 16:10
Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.
Nová verze standardu TCO 5.0 zaručuje nejen vynikající kvalitu obrazu a ergonomické vlastnosti výrobku, ale také nejnižší spotřebu energie a minimální využívání ekologicky nešetrných látek a materiálů. V zájmu vašeho klidu a bezpečí jsou prováděny přísné kontroly emisí elektromagnetického pole. Použití plastů je omezeno a jednotlivé materiály kódově označeny k usnadnění identifikace při recyklaci. Je tak zaručeno, že výrobky mají za své životnosti minimální dopad na ekologický a klimatický systém. Na minimální úrovni je rovněž udržováno množství chemických látek, které mohou ohrozit uživatele. Více informací o certifikátech TCO naleznete na adrese http://www.tcodevelopment.com/
Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov
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