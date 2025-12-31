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18952C2
Pro světlomet LED-HL [~H7]
Balení: 2 kusy
Vyspělý automobilový systém
Některé modely vozidel mají specifické problémy s upgradovanými LED světly. Jedinečné adaptéry Philips CANbus zajišťují hladké fungování pro jakýkoli problém s elektroinstalací. Řeší možné problémy týkající se chybových zpráv na palubní desce nebo blikání světel LED.
Díky pokročilému designu lze adaptér CANbus snadno instalovat a získat dobrý výkon již od prvního dne.
Automobilový design adaptéru CANbus bere v úvahu náročné podmínky každodenního používání v prostoru motoru.
Recenze
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.