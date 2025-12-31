VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Dokonalý elektrický výkon
  • Dokonalý elektrický výkon
  • Dokonalý elektrický výkon
  • Dokonalý elektrický výkon

CANbus adaptor LEDAdaptér CANbus LED

18952C2

Dokonalý elektrický výkon
Žárovka Philips LED-CANbus H7 je ideálním doplňkem světlometů typu LED H7. Její jednoduchá instalace zaručuje dokonalý elektrický soulad s vaším automobilem a eliminuje případné problémy s výstrahami na palubní desce.
Zobrazit všechny výhody

Bezproblémový provoz

Dokonalý elektrický výkon

  • Pro světlomet LED-HL [~H7]

  • Balení: 2 kusy

  • Vyspělý automobilový systém

Zajištění výkonu pro světlomet LED-HL [~H7]

Některé modely vozidel mají specifické problémy s upgradovanými LED světly. Jedinečné adaptéry Philips CANbus zajišťují hladké fungování pro jakýkoli problém s elektroinstalací. Řeší možné problémy týkající se chybových zpráv na palubní desce nebo blikání světel LED.

Snadná instalace

Díky pokročilému designu lze adaptér CANbus snadno instalovat a získat dobrý výkon již od prvního dne.

Optimální výkon za všech podmínek

Automobilový design adaptéru CANbus bere v úvahu náročné podmínky každodenního používání v prostoru motoru.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.