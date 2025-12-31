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  • Monitor LCD monitor s funkcí SmoothTouch
    Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Monitor LCD monitor s funkcí SmoothTouch
    Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
  • Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch

MonitorLCD monitor s funkcí SmoothTouch

172B9T/00

Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch
Robustní dotykový monitor odolný vůči vodě a prachu můžete použít kdekoli. Je vybaven flexibilním stojanem, který se přizpůsobí potřebným úhlům. Nabízí jednoduché a intuitivní ovládání napříč aplikacemi, čímž zvýší vaši produktivitu.
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Brilantní interaktivní displej s technologií SmoothTouch

  • Řada B

  • 43,2 cm (17")

  • 1 280 x 1 024 (SXGA)

Displej s funkcí SmoothTouch pro přirozenou, plynulou odezvu na dotyk

Displej s funkcí SmoothTouch pro přirozenou, plynulou odezvu na dotyk

Tento displej Philips využívá kapacitní desetibodovou dotykovou technologii Projected, která zajišťuje plynulou odezvu. Můžete plně využít nové možnosti dotykových aplikací a vdechnout život svým starším aplikacím. Pište dotykem deseti prstů nebo hrajte vzrušující interaktivní hry s přáteli. Máte možnost interaktivně spolupracovat s kolegy v pracovním nebo školním prostředí, a zvýšit tak svou produktivitu a efektivitu.

Přední povrch monitoru splňuje normu IP65 pro odolnost proti vodě a prachu.

Přední povrch monitoru splňuje normu IP65 pro odolnost proti vodě a prachu.

Pro méně dokonalá prostředí potřebujete monitor, který je navržený tak, aby odolal stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné. Požadavky ochrany proti průniku (IP) definované v mezinárodní normě IEC/EN 60529 se používají k definici úrovně účinnosti těsnění elektrických skříní proti vniknutí cizích těles a vlhkosti. Tento displej Philips splňuje mezinárodní požadavky ochrany proti průniku vody a prachu, dokáže odolat stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné.

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  2. Materiál rukavic a tloušťka: Nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Další podrobnosti o operačních systémech podporujících dotykové funkce naleznete v uživatelské příručce v části "SmoothTouch".

  4. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  5. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  6. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

  7. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  8. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.