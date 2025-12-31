3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
162B9T/00
Řada B
16 (15,6"/39,6 cm úhlopř.)
1366 x 768, HD
Tento displej Philips využívá kapacitní desetibodovou dotykovou technologii Projected, která zajišťuje plynulou odezvu. Můžete plně využít nové možnosti dotykových aplikací a vdechnout život svým starším aplikacím. Pište dotykem deseti prstů nebo hrajte vzrušující interaktivní hry s přáteli. Máte možnost interaktivně spolupracovat s kolegy v pracovním nebo školním prostředí, a zvýšit tak svou produktivitu a efektivitu.
Pro méně dokonalá prostředí potřebujete monitor, který je navržený tak, aby odolal stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné. Požadavky ochrany proti průniku (IP) definované v mezinárodní normě IEC/EN 60529 se používají k definici úrovně účinnosti těsnění elektrických skříní proti vniknutí cizích těles a vlhkosti. Tento displej Philips splňuje mezinárodní požadavky ochrany proti průniku vody a prachu, dokáže odolat stříkancům vody a prachu, které jsou v každodenním životě nevyhnutelné.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
Recenze
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Materiál rukavic a tloušťka: Nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Další podrobnosti o operačních systémech podporujících dotykové funkce naleznete v uživatelské příručce v části "SmoothTouch".
Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.