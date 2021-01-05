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Ukončeno

X-tremeUltinon LEDžárovka do automobilového světlometu

12985BWX2

4
| (4) Recenze
Jasnější. Bělejší. Výkonnější.
Žárovka LED Philips X-tremeUltinon [~H7] je vybavena prvotřídní technologií LUXEON LED s 6 000 kelviny. Patentovaná technologie SafeBeam vyzařuje o 200 % jasnější světlo přesně tam, kam potřebujete. Odolnost zaručí pokročilý design AirCool.
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Zářivě bílá žárovka LED do světlometů pro větší dohled

Jasnější. Bělejší. Výkonnější.

  • LED-HL [~H7]

  • 6 000 K

  • O 200 % jasnější světlo

  • Vyspělý automobilový systém

Získejte o 200 % jasnější světlo pro dokonalou viditelnost

Získejte o 200 % jasnější světlo pro dokonalou viditelnost

Řízení ve tmě je náročné, takže se musíte spolehnout na své světlomety. Výhled dopředu a periferní výhled je důležitý pro lepší schopnost řízení a bezpečnější jízdu. Díky intenzivnímu paprsku zlepšuje automobilová žárovka LED Philips X-tremeUltinon viditelnost o 200 %. Jakmile jednou vyzkoušíte její účinnost podobnou dennímu světlu, nebudete chtít nic jiného. Čím více toho vidíte, tím lépe můžete řídit, rychleji reagovat a tím bezpečněji se chováte. Tak nenechte tmu zvítězit, vyberte si Philips a jezděte v noci s větší důvěrou a kontrolou.

Teplota barev 6000 Kelvina zajišťuje jasné bílé světlo

Díky teplotě barev až 6000 Kelvina produkuje automobilová žárovka LED Philips X-tremeUltinon založená na základě technologie LUXEON jasně bílý paprsek jako za bílého dne. S jasným výhledem dokážete lépe zpozorovat překážky a dokonale se držet ve svém jízdním pruhu. Díky tomu, že se nemusíte namáhat, abyste viděli terén před sebou, si můžete díky jasnějšímu světlu užít pohodlnější a zábavnější noční jízdu.

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Stejně jako jsou naše oči okny do naší duše, vypovídají světlomety hodně o vašem autě. Pokud si chcete vylepšit styl, ale nekupovat nové auto, je jedním z nejchytřejších způsobů, jak utratit peníze, vylepšit světlomety. Vaše auto vypovídá o tom, kdo jste. Nechte za sebe tedy mluvit stylové LED žárovky Philips. Místo žlutého světla získáte jasné bílé a moderní světlo. Právě pro tento moderní vzhled si chytří řidiči vybírají vynikající styl LED žárovek Philips.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

4

Recenze

3
1

05/01/2021

Polska

Polska

Doskonałe światła

Źródło światła zgodne z normami RL do świateł halogenowych. Nie przekraczają 2000 lumenów. Niczym nie różnia się od zwykłych żarówek halogenowych (konwenconalnych) max moc 1870lm (lumenów) Konwencjonalna Zarówka żarnikowa około 1650lm (lumenów) swiatło doskonałe BIAŁE w dalszych odcinkach nie przechodzi w ciemną czerwień. Idealne ocięcie z reflektórów. DLACZEGO jeszcze tego nie zalegalizowano. Zapewne chodzi tylko o pieniądze. DOSKONAŁY PRODUKT :)

Výhody

Brak wad

Nevýhody

Same zalety

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

02/12/2018

Polska

Polska

DOSKONAŁE

Idealne na każde warunki, jakość, geometria oświetlenia doskonała, jedyny mankament to brak homologacji z tym ze mam nadzieje że firma Philips zrobi wszystko aby takie źródła światła zalegalizować na drogach Polski oraz Europy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

14/04/2019

Україна

Україна

Неперевершене світло

Встановлені в рефлекторні фари Skoda Rapid. Світло інтенсивне біле, спочатку навіть було якось незвично, але швидко призвичаївся. Світла дійсно багато, ширина освітлення значно більша за галогенові лампи, протитуманні фари навіть не помітні на їх фоні. І таке враження, що світло яскравіше на штатний ксенон на багатьох авто. Світло-тіньова межа досить виражена, обидві "галочки" чіткі. АЛЕ - боковий засвіт дуже сильний, через що відчуваєш себе власником криворукого ксенону, хоча справа скоріше в конструкції фар, аніж в самих лампах... До того ж, плануємо подорож в Європу на авто, а там подібне світло поза законом, тому необхідно знову ставити звичайні галогенки. В багатьох країнах вони заборонені для використання на дорогах загального призначення, про що попереджається на упаковці.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар

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