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Ukončeno
12985BWX2
LED-HL [~H7]
6 000 K
O 200 % jasnější světlo
Vyspělý automobilový systém
Řízení ve tmě je náročné, takže se musíte spolehnout na své světlomety. Výhled dopředu a periferní výhled je důležitý pro lepší schopnost řízení a bezpečnější jízdu. Díky intenzivnímu paprsku zlepšuje automobilová žárovka LED Philips X-tremeUltinon viditelnost o 200 %. Jakmile jednou vyzkoušíte její účinnost podobnou dennímu světlu, nebudete chtít nic jiného. Čím více toho vidíte, tím lépe můžete řídit, rychleji reagovat a tím bezpečněji se chováte. Tak nenechte tmu zvítězit, vyberte si Philips a jezděte v noci s větší důvěrou a kontrolou.
Díky teplotě barev až 6000 Kelvina produkuje automobilová žárovka LED Philips X-tremeUltinon založená na základě technologie LUXEON jasně bílý paprsek jako za bílého dne. S jasným výhledem dokážete lépe zpozorovat překážky a dokonale se držet ve svém jízdním pruhu. Díky tomu, že se nemusíte namáhat, abyste viděli terén před sebou, si můžete díky jasnějšímu světlu užít pohodlnější a zábavnější noční jízdu.
Stejně jako jsou naše oči okny do naší duše, vypovídají světlomety hodně o vašem autě. Pokud si chcete vylepšit styl, ale nekupovat nové auto, je jedním z nejchytřejších způsobů, jak utratit peníze, vylepšit světlomety. Vaše auto vypovídá o tom, kdo jste. Nechte za sebe tedy mluvit stylové LED žárovky Philips. Místo žlutého světla získáte jasné bílé a moderní světlo. Právě pro tento moderní vzhled si chytří řidiči vybírají vynikající styl LED žárovek Philips.
4.0
z 5
4
Recenze
Gorth
05/01/2021
Polska
Doskonałe światła
Źródło światła zgodne z normami RL do świateł halogenowych. Nie przekraczają 2000 lumenów. Niczym nie różnia się od zwykłych żarówek halogenowych (konwenconalnych) max moc 1870lm (lumenów) Konwencjonalna Zarówka żarnikowa około 1650lm (lumenów) swiatło doskonałe BIAŁE w dalszych odcinkach nie przechodzi w ciemną czerwień. Idealne ocięcie z reflektórów. DLACZEGO jeszcze tego nie zalegalizowano. Zapewne chodzi tylko o pieniądze. DOSKONAŁY PRODUKT :)
Výhody
Brak wad
Nevýhody
Same zalety
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa
Gorthouar
02/12/2018
Polska
DOSKONAŁE
Idealne na każde warunki, jakość, geometria oświetlenia doskonała, jedyny mankament to brak homologacji z tym ze mam nadzieje że firma Philips zrobi wszystko aby takie źródła światła zalegalizować na drogach Polski oraz Europy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa
Olexa
14/04/2019
Україна
Неперевершене світло
Встановлені в рефлекторні фари Skoda Rapid. Світло інтенсивне біле, спочатку навіть було якось незвично, але швидко призвичаївся. Світла дійсно багато, ширина освітлення значно більша за галогенові лампи, протитуманні фари навіть не помітні на їх фоні. І таке враження, що світло яскравіше на штатний ксенон на багатьох авто. Світло-тіньова межа досить виражена, обидві "галочки" чіткі. АЛЕ - боковий засвіт дуже сильний, через що відчуваєш себе власником криворукого ксенону, хоча справа скоріше в конструкції фар, аніж в самих лампах... До того ж, плануємо подорож в Європу на авто, а там подібне світло поза законом, тому необхідно знову ставити звичайні галогенки. В багатьох країнах вони заборонені для використання на дорогах загального призначення, про що попереджається на упаковці.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.