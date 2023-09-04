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  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled
  • Výrazný neodolatelný vzhled

WhiteVision ultraBílý stylový vzhled

12972WVUB1

4.3
| (31) Recenze
Výrazný neodolatelný vzhled
Světla Philips WhiteVision ultra H7, vybavená povrchem nejnovějšího složení, přinášejí úžasnou barevnou teplotu 4200 K. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená halogenová světla v našem portfoliu a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.
Zobrazit všechny výhody

Nejnovější stylová bílá světla pro vaše vozidlo

Výrazný neodolatelný vzhled

  • Typ žárovky: H7

  • 12 V, 55 W

  • Až o 60 % lepší vidění

  • Až 4 200 K

  • Počet žárovek: 1

Ostré bílé světlo, až 4 200 K¹

Ostré bílé světlo, až 4 200 K¹

Barevná teplota až 4 200 K¹ světlometů Philips WhiteVision ultra přináší vašemu autu revoluční vzhled díky ostrému bílému světlu. Je to ta pravá volba pro jasnou a stylovou jízdu!

Vyšší třída halogenových světlometů nabízejících velmi stylový vzhled

Vyšší třída halogenových světlometů nabízejících velmi stylový vzhled

Světlo Philips WhiteVision ultra je určeno řidičům, kteří hledají lepší možnosti reflektující styl a vzhled osvětlení LED, avšak řídí vozidlo s halogenovou technologií. Díky novému a vylepšenému složení povrchu skla jsou žárovky WhiteVision ultra našimi nejbělejšími, zákonem povolenými světly na silnici, které přinášejí nádherný vzhled reflektoru světlometu.

Nádherné bílé silniční světlomety dle zákona pro stylový vzhled

Nádherné bílé silniční světlomety dle zákona pro stylový vzhled

Vyšší třída žárovek do světlometů WhiteVision ultra je certifikována ECE a přináší jasné bílé světlo na silnici. Řidiči si dopřejí vzrušující vzhled a žárovku do ulic splňující platné předpisy. Bez toho, abyste oslnili auto před vámi a ohrozili bezpečnost, vám toto světlo zajišťuje skvělou viditelnost.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu