VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení
  • Nový styl osvětlení

Ukončeno

ColorVisionZelená žárovka do automobilových světlometů

12972CVPGS2

1
| (1) Recenze
Nový styl osvětlení
Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.
Zobrazit všechny výhody

Obarvi si svět

Nový styl osvětlení

  • Typ žárovky: H7

  • Balení: 2 kusy

  • 12 V, 55 W

Nová technologie potahu promění světlo dotykem barvy

Nová technologie potahu promění světlo dotykem barvy

Díky speciálnímu potahu žárovek propůjčuje Philips ColorVision světlometu nádech barvy, který je v souladu s evropskou legislativou. Takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.

Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7

Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7

Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/automotive

Obarvěte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou

Obarvěte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou

Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

22/05/2017

Polska

Polska

Nie tego się spodziewałam

Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu