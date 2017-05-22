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Ukončeno
12972CVPGS2
Typ žárovky: H7
Balení: 2 kusy
12 V, 55 W
Díky speciálnímu potahu žárovek propůjčuje Philips ColorVision světlometu nádech barvy, který je v souladu s evropskou legislativou. Takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.
Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/automotive
Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.
1.0
z 5
1
Recenze
janina14
22/05/2017
Polska
Nie tego się spodziewałam
Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa