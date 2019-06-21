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Ukončeno

ColorVisionModrá žárovka do automobilových světlometů

12972CVPBS2

3.3

| (3) Recenze

Nový styl osvětlení

Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.

Zobrazit všechny výhody

Obarvi si svět

Nový styl osvětlení

  • Typ žárovky: H7

  • Balení: 2 kusy

  • 12 V, 55 W

Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7

Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7

Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/automotive

Obarvěte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou

Obarvěte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou

Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.

Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití

Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití

Žárovky ColorVision splňují všechny předpisy ECE a dodávají se s certifikační kartičkou dokládající schválení pro silniční provoz. Vždy mějte certifikát u sebe v autě.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.3

z 5

3

Recenze

5
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.

Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

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