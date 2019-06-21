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Ukončeno
12972CVPBS2
Nový styl osvětlení
Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.
Typ žárovky: H7
Balení: 2 kusy
12 V, 55 W
Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/automotive
Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.
Žárovky ColorVision splňují všechny předpisy ECE a dodávají se s certifikační kartičkou dokládající schválení pro silniční provoz. Vždy mějte certifikát u sebe v autě.
3.3
z 5
3
Recenze
4atik
21/06/2019
Україна
Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.
Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Andzej
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Bananus
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa