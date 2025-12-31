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12956X2
12956X2
LUM12956X2
Typ žárovky: CANbus, 5 W
Balení: 2 kusy
12 V, 5 W
U některých vozidel vybavených systémem ovládání CANbus může instalace žárovek LED způsobit chybové signály na ovládacím panelu. Použitím rušiče výstrah LED společnosti Philips se vyhnete těmto chybovým signálům způsobením poruchou diagnostiky systému CANbus.
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