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Směrová a interiérová světla LED

12956X2

12956X2

LUM12956X2

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U některých vozů vybavených systémem ovládání CANBus může při instalaci žárovek LED dojít k chybám na palubní desce. Pomocí rušiče výstrah Philips CEA5W odstraňte tyto chybové signály a užijte si bezproblémový výkon [~5 W] signalizačních žárovek LED od Philips.
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Rušič výstrah LED

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  • Typ žárovky: CANbus, 5 W

  • Balení: 2 kusy

  • 12 V, 5 W

Rušič výstrah LED

U některých vozidel vybavených systémem ovládání CANbus může instalace žárovek LED způsobit chybové signály na ovládacím panelu. Použitím rušiče výstrah LED společnosti Philips se vyhnete těmto chybovým signálům způsobením poruchou diagnostiky systému CANbus.

Technické specifikace

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