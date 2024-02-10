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  • Vysoká viditelnost pro maximální bezpečnost
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  • Vysoká viditelnost pro maximální bezpečnost
  • Vysoká viditelnost pro maximální bezpečnost
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DayLight 9Světla LED pro denní svícení

12831WLEDX1

4.3
| (17) Recenze
Vysoká viditelnost pro maximální bezpečnost
Třetí generace svítidel Philips DRL kombinuje vynikající styl a zvýšenou viditelnost. Díky novému optickému designu nabízí světlo Philips Daylight9 zlepšenou flexibilitu při montáži: schválené řešení osvětlení v silničním provozu určené pro jakýkoli vůz.
Zobrazit všechny výhody

Jasná a atraktivní z každého úhlu

Vysoká viditelnost pro maximální bezpečnost

  • Daylight 9

  • 12 V

  • 16 W

Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení

Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení

Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení.

Nový optický design s 9 body LED

Nový optický design s 9 body LED

Renovovaná optika čoček nabízí lepší osvětlení. Díky novému designu se zvětšil úhel, pod nímž zákonem stanovené množství světla dopadá na vozovku.

Zákonem povolená montáž na úhly blatníku až +/-40°

Zákonem povolená montáž na úhly blatníku až +/-40°

Montážní rozsah modulů se zvýšil na +/- 40 ve vodorovném směru, +/- 2 stupně ve svislém a +/- 32 stupňů v úhlopříčném směru.

Technické specifikace

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Recenze

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4.3

z 5

17

Recenze

2

10/02/2024

Polska

Polska

Ověřený kupující

Fajnie spełnia swoją rolę.

Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).

Výhody

ładnie świeci, łatwość montażu

Nevýhody

połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

18/03/2019

Polska

Polska

Ověřený kupující

Rewelacyjny produkt

Doskonałe wykonanie i jakość. Banalnie prosty montaż nie wymagający niesamowitej wiedzy w tym zakresie. Jakość światła doskonała. POLECAM z czystym sumienie i nie dla tego że to PHILIPS.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

07/02/2019

Polska

Polska

IDEALNY

Polecam wreszcie w moim Punto II po zamontowaniu waszych ledów przestał siadać akumulator. I porównując do innych wasze Ledy świeca idealnie Polecam wszystkim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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