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12831WLEDX1
Daylight 9
12 V
16 W
Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení.
Renovovaná optika čoček nabízí lepší osvětlení. Díky novému designu se zvětšil úhel, pod nímž zákonem stanovené množství světla dopadá na vozovku.
Montážní rozsah modulů se zvýšil na +/- 40 ve vodorovném směru, +/- 2 stupně ve svislém a +/- 32 stupňů v úhlopříčném směru.
4.3
z 5
17
Recenze
Fuziak
10/02/2024
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Fajnie spełnia swoją rolę.
Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).
Výhody
ładnie świeci, łatwość montażu
Nevýhody
połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
jurek61a
18/03/2019
Polska
Ověřený kupující
Rewelacyjny produkt
Doskonałe wykonanie i jakość. Banalnie prosty montaż nie wymagający niesamowitej wiedzy w tym zakresie. Jakość światła doskonała. POLECAM z czystym sumienie i nie dla tego że to PHILIPS.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Tomasz55
07/02/2019
Polska
IDEALNY
Polecam wreszcie w moim Punto II po zamontowaniu waszych ledów przestał siadać akumulator. I porównując do innych wasze Ledy świeca idealnie Polecam wszystkim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED