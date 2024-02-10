Daylight 9

Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).