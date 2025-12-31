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X-tremeUltinon LEDInteriérová a signální autožárovka

127996000KX2

Jasnější a stylovější
Pro bezpečné a moderní řízení začněte používat interiérová a poziční světla Philips X-tremeUltinon LED T10. Jsou silná, přesná a vypadají dobře, takže můžete řídit bezpečně a zároveň stylově. Keramické provedení zajišťuje odolnost vůči teplu.
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Silná, odolná a zářivá LED signalizace

Jasnější a stylovější

  • Typ žárovky: W5W

  • 12 V, 6000 K, efekt denního světla

  • Odolnost CeraLight

  • Počet žárovek: 2

Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. A když špatné povětrnostní podmínky snižují viditelnost, je ještě více důležitá jasná a zářivá signalizace. Signalizační světla Philips X-tremeUltinon LED poskytují efekt jasného denního světla a až 6000 K pro světla na couvání a 8000 K pro poziční světla. S intenzivnějšími barvami pro zatáčení a zastavení, světly LED s okamžitým rozsvícením a jednolitým, přesně nasměrovaným svícením poskytnete ostatním řidičům důležitý čas navíc, aby mohli reagovat.

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali nový vůz, můžete být výměna venkovního osvětlení za LED dobrou investicí. Upgradujte venkovní osvětlení o intenzivně rudá brzdová světla, zářivě oranžové blinkry a zářivě bílá poziční a couvací světla. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.

Keramická ochrana před teplem a vibracemi CeraLight

Technologie Philips CeraLight představuje jedinečné patentované keramické zapouzdření, jehož cílem je izolovat součásti LED od tepelného a vibračního poškození. Tato inovace chrání před předčasným selháním světla. Žárovka T10 s technologií CeraLight je navržena na dlouhou výdrž a zajišťuje tak řidičům odolnější světlo.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.