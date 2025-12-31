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Ukončeno

X-tremeVision LEDsignální autožárovka

12764X2

Jasnější a stylovější
Pro bezpečné a moderní řízení začněte používat intenzivní oranžové ukazatele směru Philips X-tremeUltinon LED [~PY21W]. Jsou silné, přesné a vypadají dobře, takže můžete řídit bezpečně a zároveň stylově. Tato verze obsahuje rušič výstrah.
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Silná, odolná a zářivá LED signalizace

Jasnější a stylovější

  • LED-AMB [~PY21W] +CANbus

  • Počet žárovek: 2

  • 12 V, oranžová s vysokou intenzitou

  • Vyspělý automobilový systém

Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. A když špatné povětrnostní podmínky snižují viditelnost, je ještě více důležitá jasná a zářivá signalizace. Signalizační světla Philips X-tremeUltinon LED poskytují efekt jasného denního světla a až 6000 K pro světla na couvání a poziční světla. S intenzivnějšími barvami pro zatáčení a zastavení, světly LED s okamžitým rozsvícením a jednolitým, přesně nasměrovaným svícením poskytnete ostatním řidičům důležitý čas navíc, aby mohli reagovat.

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali nový vůz, můžete být výměna venkovního osvětlení za LED dobrou investicí. Upgradujte venkovní osvětlení o intenzivně rudá brzdová světla, zářivě oranžové blinkry a zářivě bílá poziční a couvací světla. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.

Ukazatele směru, oranžová s vysokou intenzitou pro lepší viditelnost

Ukazatele směru Philips LED se vyznačují živou oranžovou barvou, která dává vaše záměry jasně najevo.Živá oranžová barva znamená větší bezpečnost pro vás i ostatní.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.