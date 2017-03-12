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  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
  • Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
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Ukončeno

WhiteVisionžárovka do automobilového světlometu

12342WHVB1

4
| (1) Recenze
Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasu a o 60 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.
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Intenzivní bílý xenonový efekt

Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní

  • Typ žárovky: H4

  • Balení: 1 kus

  • 12 V, 60/55 W

  • Styl

100% schválení pro silniční použití, 100% intenzivní bílé světlo

Žárovky WhiteVision mají certifikaci ECE a jsou prvním intenzivním bílým světlem schváleným pro silniční použití. Poskytnou vám perfektní viditelnost, aniž byste ohrožovali bezpečnost oslněním automobilu před vámi.

Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem

Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.

Nejlepší životnost ve své třídě pro delší potěšení z jízdy

Světlomety Philips WhiteVision (dostupné ve verzích H1, H3, H4, H7 a HB3) jsou navrženy tak, aby vydržely. Nabízejí vám dlouhou a spolehlivou životnost 450 hodin*. To je výrazně více než u konkurenčních nabídek. Výsledkem je menší počet výměn a lepší poměr cena/výkon. (*verze H4 a H7 testovány při standardním napětí 13,2 V)

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

1

Recenze

5
3
2
1

12/03/2017

Česká republika

Česká republika

50:50

V polovině prosince zakoupeno a H4 vyměněny, dnes je 12.3.2017 a jedna H4 Whitevision odešla, vzhledem k ceně, bych očekával že vydrží déle než 3 měsíce. Svítí parádně, ale jsem trochu zklamán výdrží...

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety

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Upozornění

  1. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami

  2. Použití se liší v závislosti na typu žárovky