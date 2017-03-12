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Ukončeno
12342WHVB1
Typ žárovky: H4
Balení: 1 kus
12 V, 60/55 W
Styl
Žárovky WhiteVision mají certifikaci ECE a jsou prvním intenzivním bílým světlem schváleným pro silniční použití. Poskytnou vám perfektní viditelnost, aniž byste ohrožovali bezpečnost oslněním automobilu před vámi.
Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.
Světlomety Philips WhiteVision (dostupné ve verzích H1, H3, H4, H7 a HB3) jsou navrženy tak, aby vydržely. Nabízejí vám dlouhou a spolehlivou životnost 450 hodin*. To je výrazně více než u konkurenčních nabídek. Výsledkem je menší počet výměn a lepší poměr cena/výkon. (*verze H4 a H7 testovány při standardním napětí 13,2 V)
4.0
z 5
1
Recenze
Fcela
12/03/2017
Česká republika
50:50
V polovině prosince zakoupeno a H4 vyměněny, dnes je 12.3.2017 a jedna H4 Whitevision odešla, vzhledem k ceně, bych očekával že vydrží déle než 3 měsíce. Svítí parádně, ale jsem trochu zklamán výdrží...
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety
V porovnání se standardními halogenovými žárovkami
Použití se liší v závislosti na typu žárovky