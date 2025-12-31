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Ukončeno

ColorVisionŽlutá žárovka do automobilových světlometů

12342CVPYS2

Nový styl osvětlení
Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.
Zobrazit všechny výhody

Obarvi si svět

Nový styl osvětlení

  • Typ žárovky: H4

  • Balení: 2 kusy

  • 12 V, 60/55 W

Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7

Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7

Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/automotive

Obarvěte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou

Obarvěte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou

Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.

Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití

Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití

Žárovky ColorVision splňují všechny předpisy ECE a dodávají se s certifikační kartičkou dokládající schválení pro silniční provoz. Vždy mějte certifikát u sebe v autě.

Technické specifikace

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