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Ukončeno
12342CVPGS2
Nový styl osvětlení
Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.
Typ žárovky: H4
Balení: 2 kusy
12 V, 60/55 W
Díky speciálnímu potahu žárovek propůjčuje Philips ColorVision světlometu nádech barvy, který je v souladu s evropskou legislativou. Takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.
Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/automotive
Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.
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