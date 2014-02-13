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Ukončeno
12342CVPBS2
Typ žárovky: H4
Balení: 2 kusy
12 V, 60/55 W
Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/automotive
Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.
Žárovky ColorVision splňují všechny předpisy ECE a dodávají se s certifikační kartičkou dokládající schválení pro silniční provoz. Vždy mějte certifikát u sebe v autě.
2.0
z 5
2
Recenze
Pepan
13/02/2014
Česká republika
čekal jsem víc
modrá není v reflektoru skoro vidět a přebije ji světlo z žárovky
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů
Rozczarowany25
20/12/2014
Polska
żenada
Uzywałem wcześniej żarówek bluevision i byłem zadowolony, zdecydowałem się na najlepszą żarówkę w teście Auto Świata. I jestem bardzo wkurzony, bo wyrzuciłem pieniądze i żarówki do kosza. Czemu? Obiecują 60% więcej swiatła. Chyba jak zaparkujemy pod latarnią, obiecują bielsze swiatło, chyba w dzień, bo światło jest żółte. A i najlepsze dają niebiesķą poświate... ciekawe... chyba w ciągu dnia jak w kloszu odbija się lekko niebieski pasek na żarówce. Oczywiście przy wyłączonym świetle. Wróciłem znowu do bluevision, chociaż po 6 latach używania żarówek philipsa i wielkim rozczarowaniu nowością zastanowię się nad zmianą marki
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa