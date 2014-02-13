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Ukončeno

ColorVisionModrá žárovka do automobilových světlometů

12342CVPBS2

2
| (2) Recenze
Nový styl osvětlení
Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.
Zobrazit všechny výhody

Obarvi si svět

Nový styl osvětlení

  • Typ žárovky: H4

  • Balení: 2 kusy

  • 12 V, 60/55 W

Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7

Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7

Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/automotive

Obarvěte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou

Obarvěte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou

Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.

Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití

Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití

Žárovky ColorVision splňují všechny předpisy ECE a dodávají se s certifikační kartičkou dokládající schválení pro silniční provoz. Vždy mějte certifikát u sebe v autě.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.0

z 5

2

Recenze

5
4
2

13/02/2014

Česká republika

Česká republika

čekal jsem víc

modrá není v reflektoru skoro vidět a přebije ji světlo z žárovky

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů

20/12/2014

Polska

Polska

żenada

Uzywałem wcześniej żarówek bluevision i byłem zadowolony, zdecydowałem się na najlepszą żarówkę w teście Auto Świata. I jestem bardzo wkurzony, bo wyrzuciłem pieniądze i żarówki do kosza. Czemu? Obiecują 60% więcej swiatła. Chyba jak zaparkujemy pod latarnią, obiecują bielsze swiatło, chyba w dzień, bo światło jest żółte. A i najlepsze dają niebiesķą poświate... ciekawe... chyba w ciągu dnia jak w kloszu odbija się lekko niebieski pasek na żarówce. Oczywiście przy wyłączonym świetle. Wróciłem znowu do bluevision, chociaż po 6 latach używania żarówek philipsa i wielkim rozczarowaniu nowością zastanowię się nad zmianą marki

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

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