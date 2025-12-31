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Ukončeno
11961U30CWB2
Typ žárovky: W5W
12 V, 6000 K, efekt denního světla
Vyspělý automobilový systém
Počet žárovek: 2
Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. Když pak snižují viditelnost špatné povětrnostní podmínky, je jasná a zářivá signalizace o to důležitější. Signalizační světla Philips Ultinon Pro3000 LED vám poskytnou jasný efekt denního světla a až 6 000 K pro poziční a interiérová světla. Váš automobil o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně se signalizačními žárovkami Philips LED.
Ať už jde o parkovací světla, odkládací přihrádku, palubní desku nebo osvětlení zavazadlového prostoru, žárovky Philips Ultinon Pro3000 LED poskytují jednotné rozptýlení světla. Jejich široký úhel zaručuje, že je světlo vrháno tam, kde ho potřebujete.
Objevte montáž plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro3000 se dodávají se standardními objímkami, takže výměna je rychlá a jednoduchá.
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