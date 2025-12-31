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Ukončeno

Ultinon Pro3000 SISignální autožárovka

11961U30CWB2

Skutečně vyniknete
Pro stylové řízení dopřejte svým obrysovým světlům žárovky LED Philips Ultinon Pro3000 [˜W5W]. Svítí jasně jako denní světlo a vypadají skvěle, takže můžete signalizovat bezpečně a stylově.
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Odolná a zářivá LED signalizace

Skutečně vyniknete

  • Typ žárovky: W5W

  • 12 V, 6000 K, efekt denního světla

  • Vyspělý automobilový systém

  • Počet žárovek: 2

Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. Když pak snižují viditelnost špatné povětrnostní podmínky, je jasná a zářivá signalizace o to důležitější. Signalizační světla Philips Ultinon Pro3000 LED vám poskytnou jasný efekt denního světla a až 6 000 K pro poziční a interiérová světla. Váš automobil o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně se signalizačními žárovkami Philips LED.

Optimalizováno pro lepší viditelnost

Ať už jde o parkovací světla, odkládací přihrádku, palubní desku nebo osvětlení zavazadlového prostoru, žárovky Philips Ultinon Pro3000 LED poskytují jednotné rozptýlení světla. Jejich široký úhel zaručuje, že je světlo vrháno tam, kde ho potřebujete.

Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů

Objevte montáž plug-and-play: světla Philips Ultinon Pro3000 se dodávají se standardními objímkami, takže výměna je rychlá a jednoduchá.

Technické specifikace

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