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Ukončeno
11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Počet žárovek: 2
12 V, intenzivní červená
Brzdové, zadní mlhové
Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali nový vůz, můžete být výměna venkovního osvětlení za LED dobrou investicí. Upgradujte venkovní osvětlení o intenzivně rudá brzdová světla, zářivě oranžové blinkry a zářivě bílá poziční a couvací světla. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.
Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. Jasná signalizační světla zajistí, že budete vidět a tím pádem více v bezpečí. Ať couváte, odbočujete nebo brzdíte, signalizační světla Philips Ultinon LED poskytují potřebný výkon a ostatním řidičům důležitý čas navíc na reakci na váš pohyb.
U běžných světel trvá déle, než se rozsvítí a dosáhnou nejvyššího výkonu. Na druhou stranu LED světla se rozsvítí okamžitě. Tyto rozdíly představují zlomek sekundy. Při prudkém brzdění jsou zlomky sekundy rozhodující. Například při rychlosti 100 km/h se rozdíl v reakci pouhých čtyř desetin sekundy rovná 11 metrům reakční vzdálenosti – to je přibližně 2,5 m prostoru na myšlení navíc. S brzdovými světly Philips LED se o vašem záměru brzdit dozví řidič za vámi okamžitě.
Recenze
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.
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