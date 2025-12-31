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  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.
  • Jasné blinkry. Stylová jízda.

Ukončeno

Ultinon LEDsignální autožárovka

11498ULRX2

Jasné blinkry. Stylová jízda.
Pro stylové řízení využijte výhod signalizačních světel s intenzivními barvami. Brzdová světla Philips Ultinon LED [˜P21W] jsou jasná, intenzivně červená a vypadají dobře, takže můžete signalizovat bezpečně a stylově.
Zobrazit všechny výhody

Kvalita LED s dlouhou životností.

Jasné blinkry. Stylová jízda.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Počet žárovek: 2

  • 12 V, intenzivní červená

  • Brzdové, zadní mlhové

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali nový vůz, můžete být výměna venkovního osvětlení za LED dobrou investicí. Upgradujte venkovní osvětlení o intenzivně rudá brzdová světla, zářivě oranžové blinkry a zářivě bílá poziční a couvací světla. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.

Jasnější signalizační světla pro větší bezpečnost

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. Jasná signalizační světla zajistí, že budete vidět a tím pádem více v bezpečí. Ať couváte, odbočujete nebo brzdíte, signalizační světla Philips Ultinon LED poskytují potřebný výkon a ostatním řidičům důležitý čas navíc na reakci na váš pohyb.

S okamžitými brzdovými světly je rychlé brzdění bezpečnější.

U běžných světel trvá déle, než se rozsvítí a dosáhnou nejvyššího výkonu. Na druhou stranu LED světla se rozsvítí okamžitě. Tyto rozdíly představují zlomek sekundy. Při prudkém brzdění jsou zlomky sekundy rozhodující. Například při rychlosti 100 km/h se rozdíl v reakci pouhých čtyř desetin sekundy rovná 11 metrům reakční vzdálenosti – to je přibližně 2,5 m prostoru na myšlení navíc. S brzdovými světly Philips LED se o vašem záměru brzdit dozví řidič za vámi okamžitě.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

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