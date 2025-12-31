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Ukončeno

Ultinon Essential LEDŽárovka do světlometu

11366UE2X2

Skutečně vyniknete
Zcela nová žárovka LED Philips Ultinon Essential nabízí nejlepší poměr „cena/výkon“. Dodává se v kompaktním provedení „vše v jednom“ s vysokým jasem, stylovým vzhledem, duální technologií rozptylu tepla a kompatibilitou 12 V a 24 V.
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Stylové osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Skutečně vyniknete

  • Typ žárovky: H8/H11/H16

  • Studené bílé světlo o teplotě 6 500 K

  • Kompaktní konstrukce pro lepší upevnění

  • Kompatibilní s většinou automobilů

  • Počet žárovek: 2

Vychutnejte si stylový zážitek z bílého světla

Vychutnejte si stylový zážitek z bílého světla

Pokud chcete moderní a špičkový styl, přizpůsobte si své auto pomocí LED žárovek do světlometů Philips Ultinon Essential. Díky barevné teplotě až 6 500 K vydávají tyto žárovky moderní bílé světlo, takže díky stylovému paprsku budete vždy skutečně vynikat.

Vynikající chlazení prostřednictvím efektivního rozptylu tepla

Vynikající chlazení prostřednictvím efektivního rozptylu tepla

Optimální výkon a vynikající odolnost řadí LED žárovky do světlometů Philips Ultinon Essential na špici technologie LED. Díky mechanismu duálního rozptylu tepla – vestavěnému ventilátoru a hliníkovému chladiči s anodizujícím povrchem – tyto LED žárovky do světlometů rozptylují teplo efektivněji a účinněji. Při nejvyšší úrovni jasu mohou fungovat po delší dobu.

Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug-and-play

Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug-and-play

LED žárovka Philips Ultinon Essential využívá zcela novou konstrukci, která integruje elektroniku ovládací skříňky do těla žárovky a vytváří tak žárovce ve světlometu větší prostor, čímž usnadňuje její montáž. Vychutnejte si zážitek plug-and-play: Jednodílná konstrukce umožňuje snadné vyjmutí středového kroužku shora bez odšroubování. LED žárovka Philips Ultinon Essential s kompaktní konstrukcí je vhodná pro širokou řadu modelů aut a specializovaní mechanici ji snadno namontují.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití žárovek LED pro dodatečnou instalaci soulad s příslušnými zákonnými požadavky