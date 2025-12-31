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Ukončeno
11366UE2X2
Typ žárovky: H8/H11/H16
Studené bílé světlo o teplotě 6 500 K
Kompaktní konstrukce pro lepší upevnění
Kompatibilní s většinou automobilů
Počet žárovek: 2
Pokud chcete moderní a špičkový styl, přizpůsobte si své auto pomocí LED žárovek do světlometů Philips Ultinon Essential. Díky barevné teplotě až 6 500 K vydávají tyto žárovky moderní bílé světlo, takže díky stylovému paprsku budete vždy skutečně vynikat.
Optimální výkon a vynikající odolnost řadí LED žárovky do světlometů Philips Ultinon Essential na špici technologie LED. Díky mechanismu duálního rozptylu tepla – vestavěnému ventilátoru a hliníkovému chladiči s anodizujícím povrchem – tyto LED žárovky do světlometů rozptylují teplo efektivněji a účinněji. Při nejvyšší úrovni jasu mohou fungovat po delší dobu.
LED žárovka Philips Ultinon Essential využívá zcela novou konstrukci, která integruje elektroniku ovládací skříňky do těla žárovky a vytváří tak žárovce ve světlometu větší prostor, čímž usnadňuje její montáž. Vychutnejte si zážitek plug-and-play: Jednodílná konstrukce umožňuje snadné vyjmutí středového kroužku shora bez odšroubování. LED žárovka Philips Ultinon Essential s kompaktní konstrukcí je vhodná pro širokou řadu modelů aut a specializovaní mechanici ji snadno namontují.
Recenze
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití žárovek LED pro dodatečnou instalaci soulad s příslušnými zákonnými požadavky