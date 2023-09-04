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Ukončeno

Ultinon Essential LEDŽárovka do světlometu

11362UE2X2

4.3
| (31) Recenze
Skutečně vyniknete
Zcela nová žárovka LED Philips Ultinon Essential nabízí nejlepší poměr „cena/výkon“. Dodává se v kompaktním provedení „vše v jednom“ s vysokým jasem, stylovým vzhledem, duální technologií rozptylu tepla a kompatibilitou 12 V a 24 V.
Zobrazit všechny výhody

Stylové osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Skutečně vyniknete

  • Typ žárovky: H11

  • Studené bílé světlo o teplotě 6 500 K

  • Kompaktní konstrukce pro lepší upevnění

  • Kompatibilní s většinou automobilů

  • Počet žárovek: 2

Vychutnejte si stylový zážitek z bílého světla

Vychutnejte si stylový zážitek z bílého světla

Pokud chcete moderní a špičkový styl, přizpůsobte si své auto pomocí LED žárovek do světlometů Philips Ultinon Essential. Díky barevné teplotě až 6 500 K vydávají tyto žárovky moderní bílé světlo, takže díky stylovému paprsku budete vždy skutečně vynikat.

Vynikající chlazení prostřednictvím efektivního rozptylu tepla

Vynikající chlazení prostřednictvím efektivního rozptylu tepla

Optimální výkon a vynikající odolnost řadí LED žárovky do světlometů Philips Ultinon Essential na špici technologie LED. Díky mechanismu duálního rozptylu tepla – vestavěnému ventilátoru a hliníkovému chladiči s anodizujícím povrchem – tyto LED žárovky do světlometů rozptylují teplo efektivněji a účinněji. Při nejvyšší úrovni jasu mohou fungovat po delší dobu.

Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug-and-play

Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug-and-play

LED žárovka Philips Ultinon Essential využívá zcela novou konstrukci, která integruje elektroniku ovládací skříňky do těla žárovky a vytváří tak žárovce ve světlometu větší prostor, čímž usnadňuje její montáž. Vychutnejte si zážitek plug-and-play: Jednodílná konstrukce umožňuje snadné vyjmutí středového kroužku shora bez odšroubování. LED žárovka Philips Ultinon Essential s kompaktní konstrukcí je vhodná pro širokou řadu modelů aut a specializovaní mechanici ji snadno namontují.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití žárovek LED pro dodatečnou instalaci soulad s příslušnými zákonnými požadavky