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Ukončeno
11342UE2X2
Typ žárovky: H4
Studené bílé světlo o teplotě 6 500 K
Kompaktní konstrukce pro lepší upevnění
Kompatibilní s většinou automobilů
Počet žárovek: 2
Pokud chcete moderní a špičkový styl, přizpůsobte si své auto pomocí LED žárovek do světlometů Philips Ultinon Essential. Díky barevné teplotě až 6 500 K vydávají tyto žárovky moderní bílé světlo, takže díky stylovému paprsku budete vždy skutečně vynikat.
Optimální výkon a vynikající odolnost řadí LED žárovky do světlometů Philips Ultinon Essential na špici technologie LED. Díky mechanismu duálního rozptylu tepla – vestavěnému ventilátoru a hliníkovému chladiči s anodizujícím povrchem – tyto LED žárovky do světlometů rozptylují teplo efektivněji a účinněji. Při nejvyšší úrovni jasu mohou fungovat po delší dobu.
LED žárovka Philips Ultinon Essential využívá zcela novou konstrukci, která integruje elektroniku ovládací skříňky do těla žárovky a vytváří tak žárovce ve světlometu větší prostor, čímž usnadňuje její montáž. Vychutnejte si zážitek plug-and-play: Jednodílná konstrukce umožňuje snadné vyjmutí středového kroužku shora bez odšroubování. LED žárovka Philips Ultinon Essential s kompaktní konstrukcí je vhodná pro širokou řadu modelů aut a specializovaní mechanici ji snadno namontují.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití žárovek LED pro dodatečnou instalaci soulad s příslušnými zákonnými požadavky