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Ukončeno
10FF2CMW/00
Za každým snímkem je váš příběh
Větší obrazovka, větší pohodlí při sledování! Rámeček Philips PhotoFrame 10FF2CMW zobrazí vaše digitální fotografie na displeji s vysokou hustotou pixelů a perfektními barvami - nyní s dvěma módními rámečky pro různé módní trendy nebo roční období.
25,9cm (10,2") LCD displej
23,9cm (9,4") oblast sled.
Elegantní rámečky jsou snadno vyměnitelná umělecká dílka, která snadno zaklapnete do rámečku Photo Frame, abyste reagovali na změnu módy nebo doplňků interiéru.
Střídavý proud nebo zabudovaný akumulátor nabízejí možnost volby provozu fotorámečku PhotoFrame na standardní AC (stř.) napájení nebo bezdrátově, na zabudovaný akumulátor.
Módní rámečky jsou snadno vyměnitelná umělecká dílka z leštěného hliníku nebo kvalitního mahagonu, která lze připnout k rámečku Photo Frame a reagovat tak na změnu módy nebo doplňků interiéru.
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