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        Ukončeno

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Za každým snímkem je váš příběh

        Větší obrazovka, větší pohodlí při sledování! Rámeček Philips PhotoFrame 10FF2CMW zobrazí vaše digitální fotografie na displeji s vysokou hustotou pixelů a perfektními barvami - nyní s dvěma módními rámečky pro různé módní trendy nebo roční období.

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        Za každým snímkem je váš příběh

        • 25,9cm (10,2") LCD displej

        • 23,9cm (9,4") oblast sled.

        Elegantní zaklapávací rámečky odpovídají vaší náladě a doplňkům

        Elegantní rámečky jsou snadno vyměnitelná umělecká dílka, která snadno zaklapnete do rámečku Photo Frame, abyste reagovali na změnu módy nebo doplňků interiéru.

        Funguje na střídavý proud anebo bezdrátově na napájení z akumulátoru

        Střídavý proud nebo zabudovaný akumulátor nabízejí možnost volby provozu fotorámečku PhotoFrame na standardní AC (stř.) napájení nebo bezdrátově, na zabudovaný akumulátor.

        Snadno vyměnitelné leštěné hliníkové a mahagonové módní rámečky

        Módní rámečky jsou snadno vyměnitelná umělecká dílka z leštěného hliníku nebo kvalitního mahagonu, která lze připnout k rámečku Photo Frame a reagovat tak na změnu módy nebo doplňků interiéru.

        Technické specifikace

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu