VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
  • Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
  • Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
  • Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
  • Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
  • Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
  • Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
  • Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost

X-tremeVision Pro150Výkon a životnost

12258XVPB1

4.3
| (31) Recenze
Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
Kombinací neobyčejného jasu a míry životnosti, která dříve nebyla u takto výkonných žárovek dostupná, poskytuje žárovka Philips X-tremeVision Pro150 viditelnost, se kterou budete vy i vaši blízcí na silnici v ještě větším bezpečí.
Zobrazit všechny výhody

Nejlepší kombinace vysokého výkonu a životnosti

Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost

  • Typ žárovky: H1

  • 12 V, 55 W

  • Až o 150 % jasnější světlo¹

  • Až 350 h

  • Počet žárovek: 1

Uvidíte více a pojedete bezpečněji

Uvidíte více a pojedete bezpečněji

Se žárovkou Philips X-tremeVision Pro150 si vychutnáte až o 150 % jasnější světlo¹. Vracejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že uvidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice, zatímco nová technologie křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťuje více jasu.

Až 450 hodin používání vysoce výkonné žárovky²

Nová technika výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zvyšuje propustnost světla a poskytuje také velkou odolnost vůči tepelnému šoku a tlaku. Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin (odpovídá H7; H1: 350 h), což je pravděpodobně nejdelší životnost u takto výkonné žárovky.

Chladné světlo poskytuje jasnější obraz a větší pohodlí

Jízda za tmy může být pro oči únavná, což vede k namáhání zraku a většímu riziku únavy. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 svítí bělejším světlem až 3 400 K (odpovídá H7; H1: 3 450 K) a zajistí vám lepší kontrast výhledu dopředu, takže můžete s větší jistotou lépe rozpoznat a vyhodnotit blížící se objekty. Díky zřetelnějšímu vidění budete po delší dobu bdělí a vaše jízda bude bezpečnější a příjemnější.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. ¹ Jas v porovnání s minimálním standardem daným zákonem.

  2. ² Platí při použití potkávacích světel, liší se při použití u mlhových světel.