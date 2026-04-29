VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?

Chcete-li najít model vaší parní žehličky Philips, aby bylo možné vybrat správný proces čištění vodního kamene níže (neplatí pro parní generátory), zkontrolujte svou uživatelskou příručku nebo číslo modelu (např. DST8050/26, GC4909/60) vyhledejte pod žehlicí plochou, jak je naznačeno na následujícím obrázku.

číslo modelu

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: DST2030/90 , DST2020/30 , DST2020/90 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory