Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Chcete-li najít model vaší parní žehličky Philips, aby bylo možné vybrat správný proces čištění vodního kamene níže (neplatí pro parní generátory), zkontrolujte svou uživatelskou příručku nebo číslo modelu (např. DST8050/26, GC4909/60) vyhledejte pod žehlicí plochou, jak je naznačeno na následujícím obrázku.
Časem se ve vašem spotřebiči může usadit nános vodního kamene. Čím je voda ve vašem bydlišti tvrdší, tím rychleji se bude vodní kámen ukládat. Odstraněním vodního kamene z vaší parní žehličky Philips každý měsíc až dva zajistíte prevenci hnědých skvrn, hnědé vody a úniků vody. Pravidelným čištěním budete udržovat výstup páry čistý a prodloužíte životnost vašeho spotřebiče.
Informace níže se týkají všech parních žehliček Philips.
Naplňte nádržku na vodu a zapněte spotřebič. (Pokud má vaše žehlička upravitelná nastavení, zvolte MAX TEMP (maximální teplota) a NO STEAM (bez páry).)
Jakmile kontrolka zhasne, odpojte žehličku a držte ji nad dřezem tak, aby žehlicí plocha byla v horizontální poloze.
Pomocí tlačítka nebo voliče zapněte funkci CALC CLEAN. (Liší se u jednotlivých modelů. V případě potřeby stiskněte a podržte.)
Žehličkou jemně zatřeste dopředu a dozadu, dokud se nevyprázdní. Z parních otvorů začne vycházet voda, pára a vodní kámen.
Pro vyčištění žehlicí plochy žehličku nahřejte a přejeďte přes látku. V případě potřeby proces opakujte.
Celý tento proces opakujte každý měsíc, nebo dle potřeby častěji.
Informace níže se týkají následujících modelů: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Vypojte žehličku a ujistěte se, že není horká.
Položte žehličku žehlicí plochou dolů a stiskněte zámek Quick Calc Release na zadní straně žehličky.
Oddělte nádobu s vodním kamenem. Vyprázdněte ji, opláchněte a osušte.
Otřete jakýkoli zbytek vodního kamene kolem otvoru v žehličce. Znovu nasaďte nádobku a zamkněte ji na místo.
Tento proces opakujte každý měsíc, nebo dle potřeby častěji.
Informace níže se týkají následujících modelů: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Series (DST80xx) | 7500 Series (DST75xx) | 7000 Series (DST70xx).
Vypojte žehličku a ujistěte se, že není horká.
Držte přístroj ve svislé poloze nad dřezem. Posuňte páčku sběrače funkce Quick Calc Release nahoru a sběrač vysuňte
Vypláchněte sběrač funkce Quick Calc Release vodou
Jemně zatřeste žehličkou, aby částečky vodního kamene vypadly
Vložte sběrač funkce Quick Calc Release zpět do přístroje a zatlačte páčku dolů (ozve se cvaknutí), tím sběrač uzamknete.
Tento proces opakujte každý měsíc, nebo dle potřeby častěji.
Informace níže se týkají následujících modelů: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Naplňte nádržku na vodu a zapněte spotřebič. (Pokud má vaše žehlička upravitelná nastavení, zvolte MAX TEMP (maximální teplota) a NO STEAM (bez páry).)
Jakmile kontrolka zhasne, odpojte žehličku a držte ji nad dřezem tak, aby žehlicí plocha byla v horizontální poloze.
Pomocí tlačítka nebo voliče zapněte funkci CALC CLEAN. (Liší se u jednotlivých modelů. V případě potřeby stiskněte a podržte.)
Žehličkou jemně zatřeste dopředu a dozadu, dokud se nevyprázdní. Z parních otvorů začne vycházet voda, pára a vodní kámen.
Pro vyčištění žehlicí plochy žehličku nahřejte a přejeďte přes látku. V případě potřeby proces opakujte.
Tento proces opakujte každý měsíc, nebo dle potřeby častěji.
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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:DST2030/90 , DST2020/30 , DST2020/90 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›