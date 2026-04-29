Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?

3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Přečtěte si článek níže, najděte číslo modelu svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution a postupujte dle správného postupu odstranění vodního kamene.
Ruční napařovač:
Chcete-li zjistit model ručního napařovače Philips a postupovat tak podle správného návodu na odstranění vodního kamene níže, prohlédněte si uživatelskou příručku nebo najděte číslo modelu pod vodní nádržkou, na zadní straně držadla nebo pod hlavicí napařovače (viz obrázek A a B). Příklady čísel modelu jsou: STH7030/10, GC801/10.
Stojanový napařovač:
Chcete-li zjistit model stojanového napařovače Philips a postupovat tak podle správného návodu na odstranění vodního kamene níže, prohlédněte si uživatelskou příručku nebo najděte číslo modelu pod základnou napařovače (viz obrázek C). Příklady čísel modelu jsou: STE3170/80, GC482/27.
Časem se ve vašem spotřebiči může usadit nános vodního kamene. Čím je voda ve vašem bydlišti tvrdší, tím rychleji se bude vodní kámen ukládat. Odstraněním vodního kamene z napařovače na oděv Philips každý měsíc až dva zajistíte prevenci hnědých skvrn, hnědé vody a úniků vody. Pravidelným čištěním budete udržovat výstup páry čistý a prodloužíte životnost vašeho spotřebiče.
Informace níže se týkají následujících modelů: StyleTouch Pure (GC440, GC442) řady 8000 (GC800, GC801, GC810).
Poznámka: Ze svého napařovače na oděv byste měli odstraňovat vodní kámen průměrně jednou měsíčně — a častěji, pokud je voda ve vaší oblasti velmi tvrdá.
Informace níže se týkají následujících modelů: Řada 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Poznámka: Při běžném používání byste ze svého napařovače na oděv měli odstraňovat vodní kámen průměrně jednou měsíčně — a častěji, pokud je voda ve vaší oblasti velmi tvrdá.
Informace níže se týkají následujících modelů: řada All-in-One 8600 (AIS8540) | řada All-in-One 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 v 1 (GC617, GC618).
Díky patentovanému systému značky Philips ze svého zařízení nemusíte odstraňovat vodní kámen. Vodní kámen bude automaticky odstraněn a uložen uvnitř základny vašeho přístroje. Navrhli jsme tento prostor speciálně pro ukládání vodního kamene, abyste už nemuseli podnikat žádné další kroky.
Můžete napařovat, jak jen chcete, a používat buďto vodu z vodovodu, nebo destilovanou/demineralizovanou vodu, pokud bydlíte v oblasti s tvrdou vodou (lze použít i 50% demineralizovanou vodu smíchanou s vodou z vodovodu).
Informace níže se týkají následujících modelů: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Informace níže se týkají následujících modelů: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x a GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), řada 3000 (STE31xx).
Informace níže se týkají následujících modelů: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Poznámka: Při běžném použití by z vašeho napařovače na oděv měl být vodní kámen odstraňován jednou za 2 týdny.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: AIS6020/70 , AIS8540/80 , GC801/10 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme