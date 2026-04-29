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Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?

Přečtěte si článek níže, najděte číslo modelu svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution a postupujte dle správného postupu odstranění vodního kamene.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: AIS6020/70 , AIS8540/80 , GC801/10 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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