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Jaké kroky musím provést, než zlikviduji chůvičku s připojením Philips Avent?

Než se rozhodnete zlikvidovat chůvičku s připojením Avent, proveďte resetování do továrního nastavení a vymažte veškerá data uložená na dětské jednotce. Přejděte do nastavení rodičovské jednotky a odhlaste se z aplikace. Jakmile se odhlásíte od aplikace, proveďte resetování do továrního nastavení dětské jednotky. Stiskněte a podržte vypínač po dobu 10 sekund, dokud kontrolka LED nezačne blikat.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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