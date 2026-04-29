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Jak resetuji dětskou nebo rodičovskou jednotku dětské chůvičky s připojením Philips Avent?

Chcete-li resetovat dětskou jednotku, stiskněte po dobu 10 sekund vypínač. Kontrolka bude blikat oranžově a zeleně a dětská jednotka se znovu zapne. Reset do továrního nastavení je hotový, jakmile se kontrolka rozsvítí zeleně.

Chcete-li resetovat rodičovskou jednotku, následujte tyto kroky:

  1. Po dobu 10 sekund stiskněte tlačítko režimu a tlačítko Talkback.

Jakmile se objeví zpráva „Reset parent unit“, potvrďte. Rodičovská jednotka se začne resetovat.

Resetujte rodičovskou jednotku Avent

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD923/26 .

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