Jak povolím nebo zakážu snímač tlaku na kartáčku Sonicare?
Pokud vám níže uvedené pokyny nepomohou, kontaktujte nás nebo kliknutím sem odešlete online žádost o uplatnění záruky, abychom vám mohli pomoci y9skat náhradní zařízení. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku.
Zubní kartáček Sonicare měří tlak, který vyvíjíte při čištění zubů, aby chránil vaše dásně a zuby. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, kartáček změní intenzitu vibrací. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat podle níže uvedených pokynů.
Postavte zubní kartáček na nabíječku.
Když je kartáček na nabíječce, stiskněte a podržte tlačítko režimu/intenzity a dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Kartáček dvakrát zapípá a potvrdí tak, že je funkce povolena.
Snímač tlaku vypnete podržením tlačítka režimu/intenzity a dvojím stisknutím tlačítka napájení během nabíjení. Kartáček jednou pípne a potvrdí tak, že je funkce zakázaná.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX7423/01 , HX7420/02 , HX7110/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›