Jak povolím nebo zakážu snímač tlaku na kartáčku Sonicare?


Pokud vám níže uvedené pokyny nepomohou, kontaktujte nás nebo kliknutím sem odešlete online žádost o uplatnění záruky, abychom vám mohli pomoci y9skat náhradní zařízení. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku.

Zubní kartáček Sonicare měří tlak, který vyvíjíte při čištění zubů, aby chránil vaše dásně a zuby. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, kartáček změní intenzitu vibrací. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat podle níže uvedených pokynů.

  1. Postavte zubní kartáček na nabíječku.
  2. Když je kartáček na nabíječce, stiskněte a podržte tlačítko režimu/intenzity a dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Kartáček dvakrát zapípá a potvrdí tak, že je funkce povolena.
  3. Snímač tlaku vypnete podržením tlačítka režimu/intenzity a dvojím stisknutím tlačítka napájení během nabíjení. Kartáček jednou pípne a potvrdí tak, že je funkce zakázaná.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7423/01 , HX7420/02 , HX7110/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

