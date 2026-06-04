Podpora Philips
Mohu synchronizovat aplikace Sonicare s aplikací Apple Health?
Ano, od verze 10.5.0 lze aplikaci Sonicare synchronizovat s aplikací Apple Health.
Krok jedna:
Z obchodu Apple App Store si stáhněte aplikaci Sonicare a otevřete ji.
Krok dva:
Dokončete kroky nastavení aplikace Sonicare a připojte svůj zubní kartáček.
Krok tři:
Poznámka:
- V aplikaci Sonicare vpravo dole na domovské obrazovce klepněte na ikonu ...
- Klepněte na sekci Nastavení
- Klepněte na sekci Nastavení aplikace Apple Health
- Postupujte podle pokynů procesu Propojení s aplikací Apple Health na této stránce
Zubní kartáček propojený s aplikací Sonicare a další využívání aplikace Sonicare pro systém iOS jsou potřeba k neustálé synchronizaci s aplikací Apple Health.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX9914/69 , HX9911/21 , HX9911/17 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›