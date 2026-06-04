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Mohu synchronizovat aplikace Sonicare s aplikací Apple Health?

Ano, od verze 10.5.0 lze aplikaci Sonicare synchronizovat s aplikací Apple Health. 
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX9914/69 , HX9911/21 , HX9911/17 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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