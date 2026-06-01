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Podpora Philips

Jak bezpečně jsou ukládána a přenášena data na dětské chůvičce s připojením Philips Avent?

Dětská chůvička s připojením Philips Avent přenáší a ukládá všechna data bezpečně pomocí nejmodernějších průmyslových standardních šifrovacích technologií. Neustále sledujeme a aktualizujeme naše bezpečnostní řešení podle toho, jak se technologie vyvíjí. Přenášená audio/video data se neukládají na našich serverech. Veškerá uložená videa a snímky se ukládají v mobilních zařízeních uživatele.
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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