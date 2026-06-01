Jak připojím své zařízení k aplikaci Philips Avent Baby Monitor+?
Pokud vás zajímá, jaká zařízení jsou kompatibilní s aplikací Philips Avent Baby Monitor+, přečtěte si níže uvedené pokyny, které vám pomohou s připojením.
Aplikace Philips Avent Baby Monitor+ je kompatibilní s telefony Apple iPhone s operačním systémem iOS 13 a novějším a s telefony Android s operačním systémem Android 5 a novějším.
Připojení zařízení k aplikaci Baby Monitor+ Jakmile nastavíte své zařízení a aplikaci Baby Monitor+, aplikace požádá o připojení k síti Wi-Fi. Pokud heslo k síti Wi-Fi obsahuje mezeru, aplikace zobrazí varování.
Toto varování vás upozorní, že jste použili v hesle mezeru. Pokud je to tak správně, klikněte na tlačítko „Další“ a pokračujte s připojením zařízení.
K aplikaci lze připojit více dětských chůviček, ale současně lze sledovat video pouze z jedné dětské chůvičky. Z ostatních připojených dětských chůviček budete dostávat oznámení. Pokud obdržíte oznámení a klepnete na něj, aplikace vás přesměruje přímo na příslušnou dětskou chůvičku. Požadovanou dětskou chůvičku můžete vybrat také ze seznamu.
Aplikace Philips Avent Baby Monitor+ je ke stažení zdarma v App Store nebo v Google Play Store.
Ano, dětská chůvička s připojením Philips Avent dokáže využívat většinu dostupných přenosných napájecích zdrojů. Pro správné fungování vyžaduje dětská jednotka výstup napájecího zdroje alespoň 5 V / 1 A (5 W), nicméně výkon každého přenosného napájecího zdroje se může lišit. V případě, že se nedaří dětskou jednotku zapnout, přestaňte využívat přenosný napájecí zdroj a kontaktujte přímo výrobce pro technickou podporu a pokud to bude potřeba, pak i oddělení služeb zákazníkům.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›