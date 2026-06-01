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Jak připojím své zařízení k aplikaci Philips Avent Baby Monitor+?

Pokud vás zajímá, jaká zařízení jsou kompatibilní s aplikací Philips Avent Baby Monitor+, přečtěte si níže uvedené pokyny, které vám pomohou s připojením.
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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