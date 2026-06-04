Jak změním režimy čištění v aplikaci Sonicare?

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Režim čištění lze u kartáčku změnit v aplikaci Sonicare. Zde je návod:
1. Otevřete aplikaci Sonicare.
2. Na obrazovce „před čištěním“ klepněte na tlačítko ^, abyste rozšířili nastavení zubního kartáčku.
3. Klepněte na políčko režimu. Zobrazí se váš aktuální režim a další možnosti, ze kterých lze vybírat.
4. Klepněte na kroužek vedle režimu, který chcete použít.
5. Na obrazovce se zobrazí zatržítko, které značí, že změna proběhla úspěšně.
6. Klepnutím na šipku < začnete s čištěním v novém režimu.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX9997/32 , HX9992/11 , HX9992/12 .