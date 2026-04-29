Jak funguje zpětná vazba snímače tlaku na zubním kartáčku Sonicare?

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Zubní kartáček Sonicare měří tlak, který vyvíjíte při čištění zubů, aby chránil vaše dásně a zuby. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, kartáček změní intenzitu vibrací.
Budete upozorněni, že vyvíjíte příliš velký tlak. V závislosti na modelu zubního kartáčku to může být jeden nebo více z těchto signálů:
Tyto signály ustanou, když snížíte tlak.
Pokud kartáček při vyvinutí tlaku nereaguje, zkontrolujte, zda je aktivována funkce snímače tlaku. Tuto funkci lze obvykle zapnout umístěním kartáčku do nabíječky a podržením tlačítka napájení po dobu až 7 sekund. Měli byste uslyšet sérii pípnutí a ve spodní části těla kartáčku by se měla rozsvítit kontrolka LED.
Informaci, zda váš konkrétní model disponuje funkcí snímače tlaku, a přesný postup jejího zapnutí nebo vypnutí najdete v uživatelské příručce.
Pokud se snímač tlaku aktivuje, i když nevyvíjíte žádný tlak, zkuste kartáček po dobu alespoň 10 sekund nabíjet.
Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte nás a my vám zajistíme další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX3689/44 , HX3689/43 , HX7119/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›