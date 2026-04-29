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Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?

Ne, pryžovou zátku nemusíte vyjímat. Zátka pomáhá udržet košík fritézy Philips Airfryer na místě. V případě ztráty můžete novou zátku objednat přes online obchod Philips nebo kontaktujte místní servisní centrum.

Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: NA342/00 , NA332/00 , NA321/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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