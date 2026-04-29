Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?
Ne, pryžovou zátku nemusíte vyjímat. Zátka pomáhá udržet košík fritézy Philips Airfryer na místě. V případě ztráty můžete novou zátku objednat přes online obchod Philips nebo kontaktujte místní servisní centrum.
Vložte pryžovou zátku z vrchu nádoby s koncem mířícím skrze otvor.
Jednou rukou vtáhněte zátku dovnitř, zatímco druhou rukou na zátku zatlačíte shora, dokud zátka nebude plně vsunutá do otvoru.
Viz také video níže:
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