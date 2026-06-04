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Jak zaregistrovat zubní kartáček Sonicare?

Po registraci zubního kartáčku Sonicare můžete zkontrolovat, jestli můžete uplatnit speciální nabídky. Zubní kartáček můžete zaregistrovat na stránkách Philips.com nebo v aplikaci Sonicare. Zubní kartáček můžete zaregistrovat v aplikaci pouze pokud vlastníte kartáček ovládaný pomocí aplikace.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX3689/44 , HX3689/43 , HX7101/03 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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