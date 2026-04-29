Jak používat OneBlade na tělo?

Holicí strojek Phillips OneBlade můžete použít k zastřihávání, holení a úpravě chloupků na těle, včetně intimních partií. K holení větších ploch, jako jsou nohy, ruce nebo tělo, můžete použít běžný břit OneBlade s jakýmkoli nástavcem. K zastřihávání a holení citlivých partií, jako jsou třísla nebo podpaží, zvolte nástavce popsané níže.
Tip: Sadu OneBlade na tělo si můžete pořídit v našemonline obchodě. Sada na tělo je kompatibilní se všemi modely strojků OneBlade, včetně strojku OneBlade Pro.
Poznámka: Philips OneBlade je navržen k zastřihování a holení vousů a chloupků. Není určen k zastřihování či holení vlasů na hlavě. Pokud hledáte výrobek určený k zastřihování vlasů, prohlédněte si řadu zastřihovačů vlasů a víceúčelových zastřihovačů značky Philips.
Břity Philips OneBlade Intimate umožňují hladké oholení a zároveň snižují riziko poškrábání a pořezání.
Rady ohledně holení pro muže: Při holení šourku je důležité použít prsty volné ruky k natažení pokožky a držet ji napjatou, co nejvíce je to možné. To zajišťuje, že je povrch dostatečně hladký pro sklouznutí břitu po pokožce, díky čemuž dosáhnete lepších výsledků při holení a snížíte tak riziko pořezání. Holte šourek po částech tak, abyste vždy udrželi pokožku co nejvíce napjatou a rovnou.
Rady ohledně holení pro ženy: Při holení vnitřní části velkých stydkých pysků napínejte pokožku tak, aby se břit nedostal do kontaktu s malými stydkými pysky. Malé stydké pysky si chraňte volnou rukou.
Při holení za použití nástavce pro ochranu pokožky postupujte podle níže uvedených kroků:
1. Připevněte břit Intimate k rukojeti strojku OneBlade. 2. Stisknutím tlačítka napájení strojek zapněte. 3. Dvěma prsty volné ruky napněte malou část pokožky, aby se chloupky napřímily. Břit přikládejte pouze na opravdu napnutou pokožku. Pro více informací si přečtěte výše uvedené tipy. 4. Dbejte na to, aby byl celý břit v kontaktu s pokožkou a nebyl pod úhlem. 5. Pomalu a s mírným tlakem pohybujte strojkem. Při holení dbejte na to, aby vaše pokožka zůstala celou dobu napnutá.
Po holení strojek vypněte a důkladně jej vyčistěte.
Podrobné pokyny naleznete v často kladených otázkách v části Jak čistit OneBlade?
Před zastřihováním a holením chloupků v intimních partiích zajistěte, aby byly chloupky čisté. Chránič na citlivou pokožku zajistí hladké oholení a zároveň snižují riziko poškrábání a pořezání.
Použití chrániče na citlivou pokožku:
1. Připevněte chránič na citlivou pokožku k břitu přístroje – jemně zatlačte, dokud nezaklapne na místo.
2. Pomocí OneBlade provádějte hladké a přesné pohyby. Pohybujte holicím strojkem dopředu a dozadu tak, abyste zachytili chloupky rostoucí v různých směrech. V případě potřeby použijte volnou ruku a pokožku v hůře přístupných místech, jako je šourek, natáhněte.
3. Po dokončení holení sejměte nástavec z přístroje. Nástavec a OneBlade opláchněte pod vlažnou vodou.
Hřeben na tělo zastřihuje chloupky na těle na délku 5 mm (3/16 palce). Z hygienických důvodů nepoužívejte stejný hřeben na obličej a zbytek těla.
Použití hřebenu na tělo:
1. Připevněte hřeben na tělo k břitu OneBlade – jemně zatlačte, dokud nezaklapne na místo. 2. Začněte holit chloupky s nástavcem. Nejlepších výsledků dosáhnete, když je budete zastřihovat proti směru růstu. 3. Po dokončení holení sejměte nástavec z přístroje. Nástavec a OneBlade opláchněte pod vlažnou vodou.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:QP1424/65 , QP1424/20 , QP1924/30 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›