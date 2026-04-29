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Jak používat OneBlade na tělo?

Holicí strojek Phillips OneBlade můžete použít k zastřihávání, holení a úpravě chloupků na těle, včetně intimních partií. K holení větších ploch, jako jsou nohy, ruce nebo tělo, můžete použít běžný břit OneBlade s jakýmkoli nástavcem. K zastřihávání a holení citlivých partií, jako jsou třísla nebo podpaží, zvolte nástavce popsané níže.

Tip: Sadu OneBlade na tělo si můžete pořídit v našemonline obchodě. Sada na tělo je kompatibilní se všemi modely strojků OneBlade, včetně strojku OneBlade Pro.

Poznámka: Philips OneBlade je navržen k zastřihování a holení vousů a chloupků. Není určen k zastřihování či holení vlasů na hlavě. Pokud hledáte výrobek určený k zastřihování vlasů, prohlédněte si řadu zastřihovačů vlasů a víceúčelových zastřihovačů značky Philips.
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP1424/20 , QP1924/30 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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