Proč aplikace Philips Sonicare vyžaduje oprávnění

Aplikace Philips Sonicare vás žádá o povolení přístupu k funkcím vašeho mobilního zařízení, jako je povolení určování polohy nebo přístup ke kontaktům. Zjistěte proč.
Aplikace Philips Sonicare vás může požádat o oprávnění k přístupu:
Služby vyhledávání polohy
Identita
Kalendář
Kontakty
Funkce telefonu
Mikrofon
Povolení ke službám určování polohy umožňuje aplikaci Philips Sonicare automaticky přijímat informace o čištění zubů. Aplikace Philips Sonicare nevyžaduje pro svou funkci služby určování polohy. Údaje o vaší poloze však budou použity k vyhledání prodejny ve vašem okolí nebo k přesměrování na kontaktní údaje oddělení péče o zákazníky ve vaší zemi.
Tato funkce vám umožňuje snadný přístup pomocí účtu Google+ nebo Facebook.
Toto oprávnění vám umožňuje vytvořit událost v kalendáři s vaším zubním lékařem nebo hygienistou. Tato informace je považována za důvěrnou a slouží pouze k vytváření schůzek.
Kontakty vám umožňují sdílet zprávy o pokroku v čištění zubů s vaším zubním lékařem nebo hygienistou pomocí funkce kontaktů. Považují se za důvěrnou informaci a slouží pouze ke kontaktování vašeho zubního lékaře nebo hygienisty.
Telefonní oprávnění jsou vyžadována pro přímé volání na linku péče o zákazníky společnosti Philips.
K přehrávání zvuku prostřednictvím aplikace jsou vyžadována oprávnění k mikrofonu. Přístup k mikrofonu také umožňuje používat virtuální asistenty, jako je Siri nebo Google Assistant, k otevření aplikace. Aplikace Philips Sonicare nikdy nebude pořizovat záznamy z mikrofonu.
Aplikace Sonicare: Podrobnější informace naleznete v úplném znění zásad ochrany osobních údajů zde.
Aplikace Sonicare For Kids: Podrobnější informace naleznete v úplném znění zásad ochrany osobních údajů zde.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX7420/02 , HX7421/01 , HX7420/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›