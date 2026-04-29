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Proč aplikace Philips Sonicare vyžaduje oprávnění

Aplikace Philips Sonicare vás žádá o povolení přístupu k funkcím vašeho mobilního zařízení, jako je povolení určování polohy nebo přístup ke kontaktům. Zjistěte proč.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7420/02 , HX7421/01 , HX7420/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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