Ve kterých zemích je aplikace Sonicare k dispozici?

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Aplikace Sonicare a Sonicare For Kids je k dispozici pro Android a iOS. Níže uvedený seznam uvádí, zda je aplikace dostupná ve vaší zemi.
Aplikace Sonicare For Kids je k dispozici v Bělorusku. Není k dispozici v Řecku, Kuvajtu, Portugalsku, Saúdské Arábii, Srbsku, Kazachstánu, Izraeli, Turecku a Spojených arabských emirátech.
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Severní Amerika
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Evropa
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Blízký a Střední východ
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Asie a Tichomoří
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Afrika
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Kanada
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Rakousko
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Kuvajt
|
Austrálie
|South Africa
|
Spojené státy americké
|
Belgie
|
Saudská Arábie
|
Čína
|
Mexiko
|
Bulharsko
|
Spojené arabské emiráty
|
Japan
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|
Chorvatsko
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Malaysia
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Česká Republika
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New Zealand
|
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Dánsko
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|Singapore
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Estonsko
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|
Jižní Korea
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Finsko
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|Thailand
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Francie
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Německo
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Řecko
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Maďarsko
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Irsko
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Itálie
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Lotyšsko
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Litva
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Lucembursko
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Nizozemsko
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Norsko
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Polsko
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Portugalsko
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Rumunsko
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Russia
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Srbsko
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Slovensko
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Slovinsko
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Španělsko
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Švédsko
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Švýcarsko
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Ukrajina
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|Velká Británie
|Kazakhstan
|Israel
|Turecko
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7429/02 , HX7420/01 , HX7420/02 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›