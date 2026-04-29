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Ve kterých zemích je aplikace Sonicare k dispozici?

Aplikace Sonicare a Sonicare For Kids je k dispozici pro Android a iOS. Níže uvedený seznam uvádí, zda je aplikace dostupná ve vaší zemi.  

Aplikace Sonicare For Kids je k dispozici v Bělorusku. Není k dispozici v Řecku, Kuvajtu, Portugalsku, Saúdské Arábii, Srbsku, Kazachstánu, Izraeli, Turecku a Spojených arabských emirátech. 

 

Severní Amerika 

Evropa 

Blízký a Střední východ 

AsieTichomoří 

Afrika

Kanada 

Rakousko 

Kuvajt 

Austrálie 

South Africa

Spojené státy americké 

Belgie 

Saudská Arábie 

Čína 

 

Mexiko

Bulharsko 

Spojené arabské emiráty 

Japan

 

 

Chorvatsko 

 

Malaysia

 

 

Česká Republika 

 

New Zealand

 

 

Dánsko 

 

Singapore 

 

Estonsko 

 

Jižní Korea

 

 

Finsko  

 

Thailand 

 

Francie 

 

 

 

Německo  

 

 

 

 

Řecko 

 

 

 

Maďarsko 

 

 

 

 

Irsko 

 

 

 

 

Itálie 

 

 

 

 

Lotyšsko 

 

 

 

 

Litva 

 

 

 

 

Lucembursko 

 

 

 

 

Nizozemsko 

 

 

 

 

Norsko 

 

 

 

 

Polsko 

 

 

 

 

Portugalsko 

 

 

 

 

Rumunsko 

 

 

 

 

Russia 

 

 

 

 

Srbsko

 

 

 

 

Slovensko 

 

 

 

 

Slovinsko  

 

 

 

 

Španělsko  

 

 

 

 

Švédsko 

 

 

 

 

Švýcarsko 

 

 

 

 

Ukrajina 

 

 

 
 Velká Británie  
 		 
 Kazakhstan
 		   
 Israel
 		   
 Turecko
 		   

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7429/02 , HX7420/01 , HX7420/02 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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