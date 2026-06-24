VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Jak vyčistit filtr vysavače PowerPro Aqua?

Filtr vysavače Philips PowerPro Aqua můžete vyčistit takto:

  1. Vyjměte filtr.
  2. Opatrně jej omyjte čistou vodou.
  3. Přebytečnou vodu vyždímejte.
  4. Nechte jej 24 hodin schnout.
  5. Vložte filtr zpět do vysavače.

Níže uvedené video vysvětluje postup:

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory