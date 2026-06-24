Jak vyčistit filtr vysavače PowerPro Aqua?

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Filtr vysavače Philips PowerPro Aqua můžete vyčistit takto:
Níže uvedené video vysvětluje postup:
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
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