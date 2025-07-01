Jaká zařízení jsou kompatibilní s aplikací Sonicare / Sonicare for Kids?

Aplikace Philips Sonicare je dostupná pro chytré telefony, jejichž operační systém splňuje níže uvedené minimální požadavky.

Android: Android verze 12 a vyšší
Apple: iOS verze 17 a vyšší

Aplikace Philips Sonicare for Kids je dostupná pro chytré telefony, jejichž operační systém splňuje níže uvedené minimální požadavky. 

Android: Android verze 8 nebo vyšší
Apple: iOS verze 12 nebo vyšší 

Ani jedna z aplikací nepodporuje telefony, na nichž bylo provedeno rootování nebo jailbreak. Podporována nejsou ani zařízení Huawei bez ohledu na verzi operačního systému.

Aplikace si můžete stáhnout v obchodě Google Play nebo Apple App Store. 

 

 

 

 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7429/01 , HX7410/02 , HX7411/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

