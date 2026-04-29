Jak zjistím, zda je strojek Philips OneBlade plně nabitý?

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Různé modely strojku OneBlade informují o stavu nabití různými způsoby. Podle toho, který popis nejlépe odpovídá vašemu modelu, se řiďte níže uvedenými informacemi.
Poznámka: Tento článek obsahuje pokyny pro všechny modely OneBlade. V podnadpisech naleznete příslušné informace pro váš model. Pokud se váš model vizuálně liší od modelu na obrázku (např. má jinou barvu), ale má stejné vlastnosti, informace platí i přesto.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP1424/20 , QP6506/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›