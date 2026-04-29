Jak používat UV sterilizátor Philips Sonicare?

3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Postupujte krok za krokem podle níže uvedených pokynů a naučte se svůj UV sterilizátor Philips Sonicare správně používat. Sterilizátor funguje pouze s nasazovacími hlavicemi kartáčku. Nelze jej používat pro dětské hlavice kartáčku Sonicare For Kids. Před použitím se ujistěte se, že jste z kartáčku odstranili cestovní kryt.
1. Zapojte sterilizátor do zásuvky.
2. Po čištění omyjte kartáčkovou hlavici a otřepejte veškerou přebytečnou vodu.
3. Prsty umístěte na prohlubeň ve dvířkách na horní straně sterilizátoru a tahem je otevřete.
4. Hlavici kartáčku umístěte na jeden ze dvou háčků uvnitř sterilizátoru. Vlákna musí směřovat k žárovce.
5. Zavřete dvířka a stisknutím zeleného vypínače vyberte cyklus UV čištění. Sterilizátor se spustí pouze pokud jsou dvířka řádně zavřená a vypne se, jakmile se otevřou.
Pokud okénkem svítí světlo, sterilizátor je v provozu. Sterilizační cyklus trvá 10 minut a pak se automaticky vypne.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7101/01 , HX7113/01 , HX7119/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›