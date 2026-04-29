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Jak používat UV sterilizátor Philips Sonicare?

Postupujte krok za krokem podle níže uvedených pokynů a naučte se svůj UV sterilizátor Philips Sonicare správně používat. Sterilizátor funguje pouze s nasazovacími hlavicemi kartáčku. Nelze jej používat pro dětské hlavice kartáčku Sonicare For Kids. Před použitím se ujistěte se, že jste z kartáčku odstranili cestovní kryt.  

1. Zapojte sterilizátor do zásuvky. 

2. Po čištění omyjte kartáčkovou hlavici a otřepejte veškerou přebytečnou vodu. 

3. Prsty umístěte na prohlubeň ve dvířkách na horní straně sterilizátoru a tahem je otevřete. 

4. Hlavici kartáčku umístěte na jeden ze dvou háčků uvnitř sterilizátoru. Vlákna musí směřovat k žárovce. 

5. Zavřete dvířka a stisknutím zeleného vypínače vyberte cyklus UV čištění. Sterilizátor se spustí pouze pokud jsou dvířka řádně zavřená a vypne se, jakmile se otevřou. 

Pokud okénkem svítí světlo, sterilizátor je v provozu. Sterilizační cyklus trvá 10 minut a pak se automaticky vypne. 

Jak používat UV sterilizátor Philips Sonicare

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7101/01 , HX7113/01 , HX7119/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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