Mohu v zubním kartáčku Sonicare vyměnit baterii?

Pokud se zubní kartáček Sonicare nezapíná, jednoduchá výměna baterie problém pravděpodobně nevyřeší. Můžete odeslat online žádost o záruku a získat náhradní přístroj zde nebo nás kontaktovat zde. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku.
Vestavěnou dobíjecí baterii lze vyjmout a zlikvidovat. Pokyny k vyjmutí baterie jsou k dispozici v části Návody a dokumentace k vašemu výrobku zde. Pokud si s rozebíráním elektroniky nevíte rady, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc v místním servisu pro recyklaci nebo opravu elektroniky.
Výměnu baterie svépomocí však nedoporučujeme, protože se při ní může zvýšit riziko požáru nebo jiného potenciálního bezpečnostního rizika.
Poznámka: Otevřením zubního kartáčku zaniká záruka na výrobek.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7406/01 , HX7108/01 , HX7108/02 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›