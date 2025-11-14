Mohu v zubním kartáčku Sonicare vyměnit baterii?

Pokud se zubní kartáček Sonicare nezapíná, jednoduchá výměna baterie problém pravděpodobně nevyřeší. Můžete odeslat online žádost o záruku a získat náhradní přístroj zde nebo nás kontaktovat zde.  Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku.

Vestavěnou dobíjecí baterii lze vyjmout a zlikvidovat. Pokyny k vyjmutí baterie jsou k dispozici v části Návody a dokumentace k vašemu výrobku zde. Pokud si s rozebíráním elektroniky nevíte rady, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc v místním servisu pro recyklaci nebo opravu elektroniky.

Výměnu baterie svépomocí však nedoporučujeme, protože se při ní může zvýšit riziko požáru nebo jiného potenciálního bezpečnostního rizika.

Poznámka: Otevřením zubního kartáčku zaniká záruka na výrobek.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX7406/01 , HX7108/01 , HX7108/02 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

