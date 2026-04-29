Je můj výrobek Philips Avent z materiálů neobsahujících BPA a BPS?

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Vrácení zboží do 30 dní
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3 roky záruky na všechny produkty
Ano, všechny součásti výrobků Philips Avent, které přijdou do styku s jídlem, jsou ze 100 % z materiálů bez obsahu BPA a BPS. To zajišťujeme prostřednictvím naprosté shody s bezpečnostními nařízeními, náhodných testů a dalších prostředků kontroly kvality.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCF039/17 , SCF091/45 , SCF091/42 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›