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Využijte své nové zařízení Lumea IPL naplno

Autor Philips

01/07/2026

2-5 min. čtení

Využijte své nové zařízení Lumea IPL naplno

Zaregistrujte své zařízení a začněte používat aplikaci Lumea IPL.

Rychlý přehled

  • Stáhněte si aplikaci Lumea IPL a získejte pomoc při každém kroku

Stáhněte si aplikaci Lumea IPL a získejte pomoc při každém kroku

Aplikace nabízí podrobné pokyny a podporu a zároveň vám pomáhá budovat důvěru ve vaše ošetření. Můžete si také vytvořit přizpůsobený plán ošetření, sledovat vaše data, dostávat připomenutí a kontrolovat nastavení zařízení.

Aplikace Lumea IPL je k dispozici v následujících jazycích 

App Store Google Play

Získejte jeden rok záruky navíc*

*Zůstaňte v obraze a zaregistrujte si svůj přístroj Lumea do 90 dnů. Prodloužená záruka pouze pro výrobky Lumea začínající na BRI9 nebo SC199.

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