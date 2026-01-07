Autor Philips
01/07/2026
2-5 min. čtení
Zaregistrujte své zařízení a začněte používat aplikaci Lumea IPL.
Aplikace nabízí podrobné pokyny a podporu a zároveň vám pomáhá budovat důvěru ve vaše ošetření. Můžete si také vytvořit přizpůsobený plán ošetření, sledovat vaše data, dostávat připomenutí a kontrolovat nastavení zařízení.
*Zůstaňte v obraze a zaregistrujte si svůj přístroj Lumea do 90 dnů. Prodloužená záruka pouze pro výrobky Lumea začínající na BRI9 nebo SC199.
Ať už hledáte kosmetické řešení pro péči o obličej, vlasy nebo odstraňování chloupků – Philips má vše, co potřebujete.