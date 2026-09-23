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Ukončeno

MinicellsBaterie

ZA13BX60/00

Technologie Zinc-air pro naslouchací zařízení nejvyšší kvality

Podává dlouhý výkon v naslouchacích zařízeních

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Technologie Zinc-air pro naslouchací zařízení nejvyšší kvality

  • Zinc-air

Spolehlivý dlouhodobý výkon

Při výrobě se používá špičková technologie, která zaručuje spolehlivý a dlouhodobý výkon.

Technologie Zinc-air je navržena pro naslouchací zařízení

Technologie Zinc-air pro napájení naslouchacích zařízení.

Barvy usnadňují rozpoznání velikostí baterií

Abychom usnadnili rozpoznání nejběžnějších velikostí baterií, používáme barevné rozlišení velikostí baterií podle průmyslových standardů.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu